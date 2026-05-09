Uno studente di Melfi ha vinto il Certamen grazie a un progetto che combina teoria e tecnologia applicata. La vittoria è arrivata dopo aver presentato un'idea sviluppata nel corso di un percorso formativo, sotto la supervisione di un docente. La competizione ha visto la partecipazione di studenti provenienti da diverse scuole, concentrandosi su innovazioni legate alle tecnologie. La premiazione si è svolta in presenza di rappresentanti scolastici e organizzatori dell'evento.

? Domande chiave Come ha fatto Salvatore a trasformare la teoria in innovazione tecnologica?. Chi ha guidato lo studente verso la vittoria al Certamen?. Perché questo successo indica un cambiamento nel modello educativo locale?. Quali saranno le prossime sfide accademiche per il giovane vincitore?.? In Breve Professoressa Alessandra Prete ha guidato la preparazione tecnica dello studente.. Concorso organizzato dall'I.I.S. Giustino Fortunato a Rionero in Vulture.. Vittoria dell'alunno della classe 3C dell'Istituto Ferrara-Marottoli di Melfi.. Evento tenutosi il 7 maggio 2026 nel territorio della Basilicata.. Il 7 maggio 2026, l’alunno Salvatore Brindisi della classe 3C dell’Istituto Ferrara-Marottoli di Melfi ha ottenuto il primo premio al Certamen di Rionero in Vulture.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Melfi trionfa al Certamen: studente vince con le tecnologie applicate

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

“Grande Certamen Taciteum” a Terni: Giacomo Gigli, studente del 'Vittorio Emanuele' di Jesi, conquista il terzo postoNella competizione nazionale di traduzione dal latino, Giacomo ha affrontato con bravura e sicurezza la traduzione e il commento di un passo tratto...

Liceo Giulio Cesare, l’incontro con le Istituzioni: «Leggi giuste ma applicate male»In un contesto in cui il tema della legalità e della fiducia nelle istituzioni torna con forza al centro del dibattito pubblico, i giovani...