Liceo Giulio Cesare l’incontro con le Istituzioni | Leggi giuste ma applicate male

Liceo Giulio Cesare, l’incontro con le istituzioni si è concentrato sulla questione delle leggi e della loro applicazione. Gli studenti hanno espresso che, sebbene considerino le norme giuste, spesso notano discrepanze tra quanto previsto e come vengono applicate. L’incontro ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni, che hanno ascoltato le opinioni dei giovani sul rispetto delle regole e sulla fiducia nelle strutture pubbliche.

In un contesto in cui il tema della legalità e della fiducia nelle istituzioni torna con forza al centro del dibattito pubblico, i giovani riconoscono il valore delle regole, ma mostrano al tempo stesso scarsa fiducia nella loro applicazione. Sono soltanto alcuni dei punti emersi dal questionario anonimo somministrato agli studenti del Liceo Classico Statale Giulio Cesare di Roma, in occasione della terza edizione del convegno “Legalità, giustizia e lotta alla criminalità”. L’iniziativa – promossa dall’Associazione Francesco Mansutti ETS - ha riunito rappresentanti delle istituzioni per costruire un ponte con gli studenti sui temi della legalità e della responsabilità civica attraverso un questionario, pensato per raccogliere percezioni, dubbi e aspettative sul rispetto delle regole nella società contemporanea. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

