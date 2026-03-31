Grande Certamen Taciteum a Terni | Giacomo Gigli studente del ' Vittorio Emanuele' di Jesi conquista il terzo posto

A Terni si è svolta la gara nazionale di traduzione dal latino, il “Grande Certamen Taciteum”. Uno studente del Liceo Classico Vittorio Emanuele II di Jesi ha ottenuto il terzo posto. La competizione ha coinvolto studenti provenienti da diverse scuole italiane e si è svolta nel rispetto del regolamento ufficiale. La premiazione si è tenuta presso il luogo dell’evento.

Nella competizione nazionale di traduzione dal latino, Giacomo ha affrontato con bravura e sicurezza la traduzione e il commento di un passo tratto dalle ‘Historiae’ di Tacito, uno degli autori latini più complessi «Sono molto fiera di lui – dice la professoressa Mariangela Valentini, docente di latino di Giacomo – e questo successo testimonia la sua grande preparazione e si colloca a conclusione di un percorso di eccellenza compiuto in questi anni di studio». Il riconoscimento porta con sé anche un premio di 500 euro, meritato frutto di impegno, passione e talento. AnconaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Scandalo plasma a Torrette, Mastrovincenzo e Catena (Pd): "Una mail del direttore del dipartimento Salute inchioda Acquaroli" 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - “Grande Certamen Taciteum” a Terni: Giacomo Gigli, studente del 'Vittorio Emanuele' di Jesi, conquista il terzo posto Articoli correlati "Vincenzo Malinconico" conquista il Vittorio Emanuele: un’ode all’imperfezione tra risate travolgenti e una delicata malinconiaDegno erede della più autentica tradizione umoristico-filosofica che va dal grande Eduardo a Massimo Troisi, Gallo ha portato con ironica leggerezza... "My name is Macheal": il più grande spettacolo dedicato al Re del Pop sbarca al Vittorio EmanueleAppuntamento sabato 4 aprile alle ore 21 al teatro Vittorio Emanuele di Messina con "My name is Michael". Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Terni: si chiude con soddisfazione il 31° Certamen Taciteum. Tutti i premiati; Sfida tra studenti a colpi di traduzioni di Tacito; Terni: è tempo di ‘Certamen Taciteum’. Tre giorni di cultura insieme ai giovani; Ecco la XXI edizione di Certamen Taciteum. Certamen Taciteum, uno studente del Prati di Trento primo nella gara di latinoÈ Tommaso Ferrari, studente della 3° A del Liceo Prati di Trento, il vincitore del XXXI Certamen Taciteum presso il Liceo Classico G.C. Tacito di Terni. Anche Soraya D’Agostino ed Eleonora Trainotti ... rainews.it Tre giorni di studio, passione e grande impegno per i nostri studenti Dal 26 al 28 marzo, il Liceo Classico e Musicale “A. Mariotti” ha partecipato alla XXXI edizione del Certamen Taciteum – sezione Grande Taciteum, presso il Liceo Classico G. C. Tacito di Ter - facebook.com facebook