Mélenchon | se sarò Presidente la Francia uscirà dalla NATO
Il candidato del partito di sinistra all’elezione presidenziale del 2027 ha affermato su X che, qualora fosse eletto, la Francia uscirebbe dalla NATO. Questa dichiarazione è stata pubblicata recentemente e ha attirato l’attenzione sui possibili cambiamenti nella politica estera del paese. La frase è stata condivisa tra altri commenti e discussioni online, senza ulteriori dettagli o spiegazioni sul piano concreto.
Jean-Luc Mélenchon, candidato del partito di sinistra ‘France Insoumise’ all’elezione presidenziale del 2027, scrive su X: “Se io sarò Presidente, la Francia uscirà dalla NATO. La NATO serve a una sola cosa: metterci sotto la tutela degli Stati Uniti. Mantenere le distanze dalla NATO è la linea storica della Francia. Abbiamo fatto uscire le basi americane dal nostro paese. Prima del signor Sarkozy nel 2007, nessuno aveva pensato di reintegrare il comando integrato della NATO. L’invio della portaerei Charles de Gaulle verso lo stretto di Ormuz è una gesticolazione del signor Macron. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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