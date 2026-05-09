Mélenchon | se sarò Presidente la Francia uscirà dalla NATO

Il candidato del partito di sinistra all’elezione presidenziale del 2027 ha affermato su X che, qualora fosse eletto, la Francia uscirebbe dalla NATO. Questa dichiarazione è stata pubblicata recentemente e ha attirato l’attenzione sui possibili cambiamenti nella politica estera del paese. La frase è stata condivisa tra altri commenti e discussioni online, senza ulteriori dettagli o spiegazioni sul piano concreto.

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