Cesena, 24 marzo 2026 – Monsieur Sandro Gozi, pronunciato tronco con l’accento sulla i: un cesenate a Parigi. È entrato a far parte come consigliere dell’assemblea municipale della capitale della Francia a seguito delle elezioni amministrative, candidato nella lista del centro e della destra repubblicana guidata da Rachida Dati. Emilia Romagna, risultati definitivi del Referendum: il No vince con un netto 57%, Sì fermo al 43%. Cerca il tuo comune Da anni lei ha scelto di vivere e fare politica in Francia. “Dal 2018 vi sono tornato, dal 2020 sono europarlamentare per Renew Europe eletto in Francia. Ora vi abbino la carica di consigliere comunale a Parigi”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sandro Gozi, un cesenate consigliere comunale a Parigi: “Sarò un riferimento per chi è nato in un altro Paese e vive in Francia”

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