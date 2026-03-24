Sandro Gozi un cesenate consigliere comunale a Parigi | Sarò un riferimento per chi è nato in un altro Paese e vive in Francia

Da ilrestodelcarlino.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cesena, 24 marzo 2026 – Monsieur Sandro Gozi, pronunciato tronco con l’accento sulla i: un cesenate a Parigi. È entrato a far parte come consigliere dell’assemblea municipale della capitale della Francia a seguito delle elezioni amministrative, candidato nella lista del centro e della destra repubblicana guidata da Rachida Dati. Emilia Romagna, risultati definitivi del Referendum: il No vince con un netto 57%, Sì fermo al 43%. Cerca il tuo comune Da anni lei ha scelto di vivere e fare politica in Francia. “Dal 2018 vi sono tornato, dal 2020 sono europarlamentare per Renew Europe eletto in Francia. Ora vi abbino la carica di consigliere comunale a Parigi”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

sandro gozi un cesenate consigliere comunale a parigi sar242 un riferimento per chi 232 nato in un altro paese e vive in francia
© Ilrestodelcarlino.it - Sandro Gozi, un cesenate consigliere comunale a Parigi: “Sarò un riferimento per chi è nato in un altro Paese e vive in Francia”

Articoli correlati

Sandro Ruotolo si dimette da consigliere comunale di Castellammare di StabiaSandro Ruotolo si è dimesso da consigliere comunale di Castellammare di Stabia, il sindaco Vicinanza: "Un errore politico, gli auguro il meglio".

Leggi anche: “Da sola sto benissimo. Ma non sarò in gabbia?”. Chi non fa non sbaglia. Ma chi non fa non vive

Approfondimenti e contenuti su Sandro Gozi

Temi più discussi: L'europarlamentare cesenate Sandro Gozi è stato eletto nell'assemblea municipale di Parigi; Francia: il soglianese Sandro Gozi eletto al Consiglio di Parigi -; Il cesenate Sandro Gozi eletto nell’assemblea municipale di Parigi; PARIGI: Sandro Gozi entra nel Consiglio di Parigi.

sandro gozi sandro gozi un cesenateIl cesenate Sandro Gozi eletto nell’assemblea municipale di ParigiIl cesenate Sandro Gozi entra nel Consiglio di Parigi. L’eurodeputato di Renew Europe e segretario generale dei Democratici europei è stato eletto ... corriereromagna.it

sandro gozi sandro gozi un cesenateFrancia: il soglianese Sandro Gozi eletto al Consiglio di ParigiIl soglianese Sandro Gozi entra nel Consiglio di Parigi. L’eurodeputato di Renew Europe e segretario generale dei Democratici europei è stato eletto all’assemblea municipale della capitale francese, n ... corrierecesenate.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.