Francia Mélenchon si candida alle presidenziali

Il leader di La France Insoumise ha annunciato questa sera in televisione la sua intenzione di candidarsi alle elezioni presidenziali del 2027. La decisione è stata comunicata dopo che, nella stessa giornata, i funzionari eletti del partito hanno approvato ufficialmente la candidatura. La notizia è stata diffusa durante un intervento su TF1.

“Siamo pronti. C’è una squadra, un programma e un solo candidato”, ha dichiarato, indicando di essere “il più preparato” all’interno di La France Insoumise “ad affrontare la situazione che si prospetta” e sottolineando la sua esperienza di fronte alla “minaccia di una guerra generalizzata”. Mélenchon ha poi dichiarato che il Rassemblement National (Rn) è il suo “principale avversario”, affermando al contempo di essere in grado di sconfiggerlo “senza problemi”. “Sono il principale avversario perché sembra che vinceranno. Onestamente, non ci credo. Non so nemmeno se arriveranno al secondo turno. Penso che li batteremo sonoramente”, ha aggiunto. ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Francia, Mélenchon si candida alle presidenziali Notizie correlate Leggi anche: Francia, Mélenchon annuncia di essere candidato alle presidenziali Francia, un ProPal all'Eliseo. Jean-Luc Mélenchon pronto a candidarsi alle presidenzialiUn presidente ProPal in Francia? Il "rosso" Jean-Luc Mélenchon si prepara a dare l'assalto all'Eliseo. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Mélenchon si candida alle presidenziali: Sono l’uomo giusto contro la destra; Mélenchon ci riprova. Si candida alle presidenziali per la quarta volta; Francia, un ProPal all'Eliseo. Jean-Luc Mélenchon si candida per liberare Gaza; Francia, Jean-Luc Mélenchon annuncia la sua candidatura per le presidenziali. Francia, un ProPal all'Eliseo. Jean-Luc Mélenchon si candida per liberare GazaUn presidente ProPal in Francia? Il rosso Jean-Luc Mélenchon si prepara a dare l'assalto all'Eliseo. Per la quarta volta, ... iltempo.it Francia Jean-Luc Mélenchon si candida alle presidenziali francesiIl leader di La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, ha annunciato questa sera su TF1, come prevedibile, la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2027 , dopo che questa era stata approvata ... bluewin.ch Anziano beccato a 256 km/h a bordo di una Ferrari: il ricco pensionato adesso deve salutare la sua bellissima 488 Pista https://auto.everyeye.it/notizie/addio-patente-ferrari-folle-sorpasso-256-km-h-scioccato-francia-873681.htmlutm_medium=Social&utm_ - facebook.com facebook Francia, Melenchon annuncia candidatura all'Eliseo: "Sono il più preparato di Lfi" x.com