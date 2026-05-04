Francia Mélenchon si candida alle presidenziali

Da imolaoggi.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il leader di La France Insoumise ha annunciato questa sera in televisione la sua intenzione di candidarsi alle elezioni presidenziali del 2027. La decisione è stata comunicata dopo che, nella stessa giornata, i funzionari eletti del partito hanno approvato ufficialmente la candidatura. La notizia è stata diffusa durante un intervento su TF1.

“Siamo pronti. C’è una squadra, un programma e un solo candidato”, ha dichiarato, indicando di essere “il più preparato” all’interno di La France Insoumise “ad affrontare la situazione che si prospetta” e sottolineando la sua esperienza di fronte alla “minaccia di una guerra generalizzata”. Mélenchon ha poi dichiarato che il Rassemblement National (Rn) è il suo “principale avversario”, affermando al contempo di essere in grado di sconfiggerlo “senza problemi”. “Sono il principale avversario perché sembra che vinceranno. Onestamente, non ci credo. Non so nemmeno se arriveranno al secondo turno. Penso che li batteremo sonoramente”, ha aggiunto. ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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