Dopo anni di assenza, il volto noto delle pubblicità telefoniche torna in televisione con una nuova campagna pubblicitaria. La sua presenza richiama ricordi delle campagne degli anni 2000 di un noto operatore di telefonia, ora sostituito da un altro. La pubblicità attuale si intitola “Poche cose sono per sempre” e coinvolge un secondo operatore di telefonia, con un messaggio che fa leva sulla durata e sulla memoria.

Il volto iconico delle pubblicità Omnitel torna in tv: nostalgia e strategia dietro la nuova campagna. C’è un ritorno che parla direttamente alla memoria collettiva di un’intera generazione. Megan Gale, volto simbolo delle pubblicità Omnitel e poi Vodafone degli anni Duemila, torna protagonista di uno spot di telefonia. Questa volta però lo fa con iliad, segnando un passaggio che è insieme operazione nostalgica e scelta strategica. La nuova campagna si intitola “Poche cose sono per sempre” e andrà in onda dal 10 maggio. Un titolo che già contiene il cuore del messaggio: mettere in discussione abitudini consolidate e spingere verso il cambiamento.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Megan Gale torna negli spot telefonici: dalla Vodafone anni 2000 a iliad: ‘Poche cose sono per sempre’

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