Gutierrez esulta dopo la vittoria contro il Milan | Grande lavoro poi su tifosi e Scudetto…

Dopo la vittoria contro il Milan, il difensore del Napoli ha commentato con entusiasmo, sottolineando la partita intensa e il grande impegno della squadra. Ha ringraziato i tifosi per il supporto e ha parlato dell’obiettivo di conquistare il campionato. Le sue parole riflettono la soddisfazione per il risultato e la determinazione a proseguire sulla strada tracciata.

Miguel Gutierrez celebra la vittoria contro il Milan con dichiarazioni che rispecchiano l’ambizione del Napoli: “Partita intensissima, abbiamo fatto una grande gara e un grande lavoro”. Gutierrez e il Napoli: il lavoro sporco contro il Milan. L’esterno dei partenopei, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha sottolineato come la sfida contro i rossoneri sia stata costruita su intensità e sacrificio, elementi che Conte ha trasformato in fondamento tattico della stagione. Tre punti conquistati con lucidità, senza sbavature. Gutierrez ha rimarcato l’importanza di mantenere la concentrazione settimana dopo settimana, rifiutando distrazioni. “Abbiamo ottenuto i tre punti, ora pensiamo a restare al secondo posto lavorando settimana dopo settimana”, le parole precise del difensore. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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