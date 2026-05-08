Nella Supertennis Arena si terrà un incontro tra Hamad Medjedovic e Joao Fonseca il 9 maggio 2026. L’appuntamento riguarda una partita di tennis che vede protagonisti due giocatori con carriere attive nel circuito internazionale. Le quote e le previsioni sono già state pubblicate dagli operatori di scommesse, che hanno analizzato le possibilità di vittoria di ciascun atleta.

Sarà la Supertennis Arena il teatro di questa sfida molto interessante tra Hamad Medjedovic e Joao Fonseca. Il primo si è qualificato per il secondo turno con una vittoria in due set su Valentin Royer dopo essersi trovato sotto 3-1 nel secondo set per poi rimontare chiudendo l’incontro con il punteggio di 6-4 6-3 dopo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Hamad Medjedovic – Joao Fonseca, Roma 09-05-2026

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