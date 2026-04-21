Il Salone del Mobile ha aperto le sue porte con i padiglioni subito affollati, attirando visitatori da tutto il mondo. La manifestazione, in corso fino al 26 febbraio, presenta numerosi stand dedicati al design, con esposizioni e prodotti di varia natura. Tra il pubblico presente si è vista anche la presidente del Consiglio, che ha visitato alcuni spazi e incontrato espositori e visitatori. La fiera prosegue con un fitto calendario di eventi e presentazioni.

Padiglioni subito affollati all’apertura della manifestazione che si tiene in Fiera Milano fino al 26 aprile e ha subito conquistato visitatori e buyer di tutto il mondo per qualità del prodotto e cultura del progetto. La sfida del Made in Italy sui nuovi mercati internazionali. Taglio del nastro con il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il presidente del Senato Ignazio La Russa Aspettative che hanno un primo forte riscontro proprio a partire da un taglio del nastro che non è solo simbolico e rituale perché questa nuova “formula salone” che coniuga prodotto e cultura ha subito convinto per la ricchezza e carica innovativa della proposte presentate al Salone Internazionale del Mobile, al Salone Internazionale del Complemento d’Arredo, a Workplace 3.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Salone del Mobile, viaggio nel design con Giorgia Meloni fra stand e pubblico

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