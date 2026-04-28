Mediedil a Palermo alla Fiera del Mediterraneo torna il salone dell’edilizia civile e industriale

A Palermo, presso la Fiera del Mediterraneo, si svolgerà la settima edizione di Mediedil, il salone dedicato ai professionisti dell’edilizia civile e industriale. L’evento riunirà aziende e operatori del settore per presentare prodotti e servizi legati alle costruzioni. La manifestazione si terrà nei prossimi giorni e rappresenta un appuntamento ricorrente per il comparto edilizio della zona.

A Palermo sta per tornare Mediedil, il Salone dedicato ai professionisti del settore delle costruzioni civili e industriali, giunto alla settima edizione. Per tre giorni, a Palermo, da venerdì 8 a domenica 10 maggio, il mondo dell'edilizia si riunirà alla Fiera del Mediterraneo.Con ampi spazi.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Casa su Misura 2026, il salone dell’abitare alla Fiera di PadovaDal percorso sensoriale che introduce ai principi del design olfattivo, all’incontro che aiuta a cogliere tutti gli incentivi per la sostituzione di... Alla Fortezza da Basso torna il Salone dell'Arte e del Restauro di FirenzeLa 10a edizione 2026 del Salone dell’Arte e del Restauro si terrà dal 27 al 30 aprile 2026, presso la Fortezza da Basso di Firenze, in contemporanea... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Cosplay e videogiochi protagonisti alla Fiera, torna l'appuntamento con l'Expo Comics & Games; Inaugurata Expo Comics and Games 2026 a Palermo: quattro giorni di puro divertimento alla Fiera del Mediterraneo. Inaugurata Expo Comics and Games 2026 a Palermo: quattro giorni di puro divertimento alla Fiera del MediterraneoL’attesa è finita. Expo Comics and games 2026 ha aperto i battenti e sarà visitabile fino a domenica 26 aprile alla Fiera del Mediterraneo (dalle 10 alle 23). Quattro giorni […] ... blogsicilia.it Expo Comics & Games 2026, la quinta edizione alla Fiera del Mediterraneo a Palermo dal 23 al 26 aprileDopo il grande successo delle passate edizioni, ritorna la Fiera dedicata al mondo dei fumetti, videogiochi e cosplay alla Fiera del Mediterraneo di Palermo, dal 23 al 26 aprile 2026. […] ... blogsicilia.it Inaugurazione Expo Comics & Games 2026, la 5a edizione alla Fiera del Mediterraneo (VIDEO) facebook