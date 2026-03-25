Cambio dell’ora ecco quando si spostano le lancette | torna l’ora legale

Il cambio dell’ora torna in vigore con l’arrivo della primavera, portando le lancette dell’orologio avanti di un’ora. La modifica è prevista per una data specifica e riguarda il passaggio dall’ora solare all’ora legale, con l’obiettivo di sfruttare al meglio le ore di luce durante i mesi più caldi. La maggior parte dei paesi dell’Unione Europea effettuerà questa transizione nello stesso giorno.

Firenze, 25 marzo 2026 – Con l’arrivo della primavera torna puntuale anche l’ora legale, uno dei cambiamenti più simbolici dell’anno. Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, alle 2, le lancette si sposteranno in avanti di un’ora, passando direttamente alle 3. Il risultato? Un’ora in meno di sonno, ma giornate più lunghe e luminose, soprattutto nelle ore serali. Un piccolo gesto, quello di spostare le lancette, che però segna l’ingresso nella stagione della luce e della vita all’aria aperta e porta numerosi vantaggi, tra cui quello del risparmio energetico. L’ora legale resterà in vigore fino a domenica 25 ottobre, quando poi si tornerà all’ora solare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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