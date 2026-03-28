ora legale quando si spostano le lancette e quanto si risparmia

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo si passa dall'ora solare a quella legale, spostando le lancette un'ora avanti. Questa modifica comporta un'ora in meno di sonno per le persone, con effetti che si prolungano per tutta la giornata. Lo spostamento è previsto ogni anno in questa data, con lo scopo di sfruttare meglio le ore di luce.

I mesi in cui il risparmio è maggiore sono quelli di aprile e ottobre, il primo e l’ultimo, quando un’ora in più di luce fra pomeriggio e sera fa la differenza. In piena estate il risparmio, cioè il ritardato utilizzo dell’energia per illuminazione, arriva in orari in cui le attività produttive sono già terminate. Il cambio Nella notte tra sabato 28 marzo e domenica 29 marzo 2026, alle 2 del mattino si portano avanti di 60 minuti le lancette di tutti gli orologi. Un’ora in meno di sonno per quella notte e un’ora in più di luce fra pomeriggio e sera fino alla fine di ottobre. Conviene regolare l’ora prima di andare a dormire, anche se la maggior dei dispositivi elettronici lo fa automaticamente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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