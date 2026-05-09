A Mede, nel pomeriggio di oggi, una lite tra due persone in piazza ha attirato l'attenzione di alcuni passanti e ha portato a chiamate di emergenza. Sul posto sono arrivati gli agenti delle forze dell’ordine, che hanno identificato e denunciato un giovane di 20 anni coinvolto nell’episodio. Non si sono registrati feriti o altri danni, ma la situazione ha richiesto l’intervento delle autorità.

Mede (Pavia), 8 maggio 2026 - La violenta lite di coppia in piazza ha fatto scattare diverse segnalazioni al 112. E alla fine il ragazzo, 20enne di Mede, è stato denunciato, in stato di libertà, con il sequestro di un coltello e l'attivazione della procedura del 'codice rosso' a tutela della vittima di maltrattamenti. I carabinieri della Stazione di Mede sono intervenuti in piazza della Repubblica per la furibonda discussione in corso, arrivando quando ancora il 20enne stava animatamente litigando con la fidanzata, una ragazza di 18 anni residente nella vicina provincia di Alessandria. Il coltello I militari hanno innanzitutto...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mede, furibonda lite di coppia in piazza: denunciato 20enne

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