Una discussione legata al traffico si è conclusa con un'aggressione ad Adrano, nel Catanese. Dopo un diverbio sulla strada, un uomo di 20 anni è stato denunciato dopo aver colpito un altro con una pinza, causando lesioni alla testa. La lite si è verificata in un'area urbana e ha portato all'intervento delle forze dell'ordine, che hanno identificato e denunciato il responsabile.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Aggressione violenta dopo una discussione stradale. Una banale discussione legata alla viabilità si è trasformata in un episodio di violenza ad Adrano, nel Catanese. I Carabinieri hanno denunciato un giovane di 20 anni, ritenuto il presunto autore di una brutale aggressione. L’intervento dei militari è scattato a seguito della denuncia presentata dalla vittima. Colpito più volte con un oggetto metallico. Secondo il racconto di un uomo di 54 anni, residente a Biancavilla, il diverbio tra automobilisti sarebbe rapidamente degenerato fino a sfociare nella violenza. L’uomo sarebbe stato colpito ripetutamente alla testa con un arnese metallico, riportando ferite che hanno richiesto l’intervento del personale sanitario del 118. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Adrano, violenta lite per il traffico: colpito in testa con una pinza, denunciato 20enne

Lite in famiglia diventa violenta: un uomo colpito alla testaIntorno alle 18 e 15 di oggi, una lite in famiglia è sfociata in botte in una casa nella parte alta di viale Venti settembre.

Violenza in centro: colpito alla testa con una bottiglia rotta dopo una lite, un arrestoLa vittima, un uomo di origine algerina, è rimasta ferita al termine di una colluttazione.

Lite per la viabilità finisce nel sangue ad Adrano, denunciato un ventenneUn diverbio stradale si è trasformato in una violenta aggressione ad Adrano, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno identificato e denunciato un giovane di 20 anni. Il ragazzo è […] ... blogsicilia.it

Adrano. Lite in strada finisce a colpi di pinza: 20enne denunciatoI Carabinieri della Stazione di Adrano, sulla base dunque degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un giovane di 20 anni, ritenuto presun ... libertasicilia.it