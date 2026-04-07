Lite tra automobilisti sfocia in aggressione fisica denunciato un 20enne

Un giovane di 20 anni è stato denunciato dai carabinieri dopo una lite tra automobilisti che si è trasformata in un’aggressione fisica. L’episodio è avvenuto in un'area urbana e, secondo le prime ricostruzioni, il motivo dello scontro sarebbe stato legato a questioni di viabilità. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini e identificato il presunto aggressore, che ora dovrà rispondere delle accuse.

La vittima, un 54enne di Biancavilla, è stata colpita più volte alla testa con un arnese metallico e trasportata in ospedale, dove è stata dimessa con 20 giorni di prognosi I carabinieri della stazione di Adrano hanno denunciato all'Autorità Giudiziaria un giovane di 20 anni, ritenuto presunto responsabile di un’aggressione avvenuta al culmine di una lite per motivi di viabilità. Secondo quanto riferito dalla vittima, un uomo di 54 anni residente a Biancavilla, la discussione tra i due automobilisti sarebbe degenerata rapidamente fino a sfociare in un’aggressione fisica. Il 54enne sarebbe stato colpito più volte alla testa con un arnese metallico. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Lite tra automobilisti, uno impugna una mazza di ferro: denunciato Lite per un presunto furto sfocia in violenza: denunciato un uomo a SoraUn diverbio nato da sospetti personali è degenerato in aggressione fisica, portando alla denuncia di un uomo da parte del personale della Polizia di... Si parla di: Il litigio tra amici sfocia in rissa: un 39enne in ospedale. Milano, l’incidente stradale degenera: lite tra automobilisti e 30enne trascinato per 100 metriUn incidente stradale che poteva risolversi con una semplice constatazione amichevole si è trasformato in un episodio di violenza con gravi conseguenze. È accaduto nel pomeriggio di domenica a Milano, ... affaritaliani.it Ariano Irpino, lite al semaforo: la violenza ripresa in un videoA un semaforo su una strada centrale di Ariano Irpino, scoppia la classica lite tra automobilisti. L'uomo in fila si sente insultato dal conducente di un furgoncino che si ribella al clacson molesto ... ilmattino.it