A Meano, sono stati raccolti oltre 50 mila euro destinati alla famiglia del comandante Debiasi. La somma è stata ottenuta grazie alla partecipazione di circa 700 persone, che si sono mobilitate in pochi giorni. Restano da chiarire chi abbia ideato e coordinato l'iniziativa di raccolta fondi, dato che non sono ancora emersi dettagli sul suo organico o sui responsabili della gestione.

? Domande chiave Come hanno fatto 700 persone a mobilitarsi in così pochi giorni?. Chi ha ideato e gestito la raccolta fondi per la famiglia?. Perché la cifra raccolta supera l'obiettivo inizialmente previsto dai volontari?. Come verranno utilizzate queste risorse per il futuro del piccolo Gabriele?.? In Breve Oltre 700 donatori hanno partecipato alla raccolta su piattaforma GoFundMe.. I fondi sosterranno la compagna Sara e il figlio Gabriele.. L'iniziativa è stata promossa dai Vigili del Fuoco volontari di Meano.. La mobilitazione ha coinvolto associazioni e cittadini di tutto il Trentino.. A Meano la raccolta fondi per sostenere Sara e il piccolo Gabriele ha superato la soglia dei 50mila euro dopo la scomparsa improvvisa del comandante Debiasi, avvenuta quando il trentenne era ancora nel pieno della sua attività.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meano, oltre 50mila euro per la famiglia del comandante Debiasi

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