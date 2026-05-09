McLaren 2026 | tutti i modelli prezzi e quale scegliere

Nel 2026, la casa automobilistica nota per le sue vetture da corsa e sportive presenta la sua gamma di modelli, con dettagli sui prezzi e le caratteristiche principali. Fondata nel 1963 a Woking, la società mantiene la sua attenzione alla leggerezza e all’uso di fibra di carbonio, caratteristiche che hanno definito la sua identità nel corso degli anni. La nuova linea include diverse versioni, pensate per soddisfare varie esigenze di mercato.

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Woking, Surrey, 1963. Bruce McLaren fonda il Bruce McLaren Motor Racing per correre. Sessantatré anni dopo McLaren è ancora a Woking, ancora ossessionata dalla pista, ancora costruita attorno a una filosofia di leggerezza estrema e telai in fibra di carbonio per ogni vettura. La gamma stradale 2026 in Italia parte da 209.857 euro con la GT e arriva a 322.350 euro con la 750S Spider. Vediamo modelli, prezzi e quale McLaren scegliere. Tutti i modelli McLaren 2026 con prezzi. Listino italiano 2026. Tutti i modelli sono assemblati a mano nel McLaren Production Centre di Woking, ognuno con telaio monoscocca in fibra di carbonio (Carbon Fibre MonoCage o MonoCell).🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - McLaren 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX 2026 McLaren Formula One Car World Premiere Notizie correlate Leggi anche: Dacia 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere? Leggi anche: Fiat 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Foto - F1, Gp di Miami 2026: doppietta McLaren nella Sprint; F1 Miami, Sprint Race: McLaren pigliatutto! Norris domina, Leclerc salva il podio; Miami, si cambia: tutte le modifiche alle auto fatte da Ferrari, McLaren e Red Bull; Russell a Miami: Sorpreso dai progressi di Ferrari e McLaren. McLaren non si ferma più: svelato il suo nuovo bolide termico da 720 CVMcLaren non ha nessuna intenzione di frenare la sua ascesa in pista come fuori e ha presentato un progetto che vi lascerà a bocca aperta. reportmotori.it F1 Miami Qualifiche 2026 LIVE: Ferrari sfida McLaren per la poleLe qualifiche Live del GP di Miami 2026 si preannunciano decisive dopo una Sprint equilibrata. Ferrari e McLaren si giocano la pole, con Red Bull in crescita e Mercedes in difficoltà.ContentsFerrari a ... newsf1.it CSA McLaren apre le danze a Misano nel Campionato Italiano GT Endurance #racing #motorsport #pellemotorsport #motori x.com Il giorno in cui McLaren si perse: Indianapolis 2019 brucia ancora reddit