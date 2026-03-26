Roma | maxi sequestro di prodotti nell’area della stazione Termini 56 mila articoli non sicuri

A Roma, nel settore vicino alla stazione Termini, le forze di polizia hanno sequestrato circa 56.000 articoli non conformi alle norme di sicurezza. L’intervento è stato condotto da Finanzieri del Comando Provinciale, che hanno effettuato un controllo in un negozio specializzato in bigiotteria e accessori. I prodotti sono stati ritirati perché privi delle certificazioni richieste dalla legge.

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno recentemente eseguito un mirato controllo presso un esercizio commerciale specializzato nella vendita di bigiotteria e accessori. Questo negozio si trova nei pressi dello scalo ferroviario di Termini, un’area notoriamente caratterizzata da un’alta densità di turisti e pendolari. Sequestro di articoli privi di indicazioni obbligatorie. L’ispezione, condotta dalle Fiamme Gialle del I Gruppo Roma, ha portato al sequestro amministrativo di ben 56.000 articoli privi delle indicazioni obbligatorie previste dal Codice del Consumo. La mancanza di tali informazioni impedisce una corretta tracciabilità dei prodotti, rendendo impossibile certificarne la sicurezza chimica e fisica. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: maxi sequestro di prodotti nell’area della stazione Termini, 56 mila articoli non sicuri Articoli correlati Leggi anche: Carnevale, maxi sequestro di articoli non sicuri: oltre 2mila prodotti ritirati dal mercato Leggi anche: Aggressioni a Termini, già in libertà i 2 fermati per il pestaggio del rider. Maxi blitz di carabinieri e Finanza nell’area della stazione Una raccolta di contenuti su Roma maxi sequestro di prodotti... Temi più discussi: Una raffineria di droga è stata scoperta nel 'Bronx' di Torrevecchia; Maxi operazione antidroga a Roma, 12 arresti nel quartiere Quarticciolo; Roma, maxi sequestro di sigarette di contrabbando a Ciampino: 140 chili intercettati, sanzioni per 375mila euro; Controlli rafforzati in aeroporto, maxi sequestro di sigarette illegali. Maxi sequestro di prodotti non sicuri della Guardia di Finanza nell’area della Stazione TerminiMaxi operazione della Guardia di Finanza nell’area della Stazione Termini, dove sono stati sequestrati migliaia di prodotti non sicuri destinati alla ... castellinotizie.it Maxi sequestro vicino Stazione Termini: 56mila articoli non sicuri ritirati dalla Guardia di FinanzaControlli intensificati nel cuore di Roma contro la vendita di prodotti non sicuri: la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 56.000 articoli irregolari in un negozio di bigiotteria e accessori situa ... msn.com Quello che è accaduto a Roma è oltre ogni limite. È disumanità pura. Una gattina violentata, torturata e ridotta in fin di vita. È oltre l’orrore, il segno di una discesa nell’abisso in cui l’umanità perde ogni volto e ogni dignità. Chi compie atti del genere ha reciso o - facebook.com facebook GdS - Soulé punta l' #Inter, da due giorni in gruppo. La Roma con lui ha un altro passo x.com