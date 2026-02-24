Carnevale maxi sequestro di articoli non sicuri | oltre 2mila prodotti ritirati dal mercato

Il maxi sequestro di oltre 2.000 articoli non sicuri avviene a causa di controlli mirati durante il periodo di Carnevale. La Guardia di Finanza di Parma ha ritirato dal mercato prodotti privi di conformità e potenzialmente pericolosi, valutati circa 12.000 euro. I controlli hanno coinvolto negozi e venditori ambulanti, evidenziando la presenza di merce irregolare. Questa operazione mira a proteggere i consumatori e garantire la sicurezza dei festeggiamenti.

Oltre 2.000 articoli sequestrati, per un valore commerciale complessivo di quasi 12.000 euro, perché non a norma e potenzialmente non sicuri: è il bilancio dei controlli rafforzati messi in campo dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Parma in vista dei festeggiamenti di Carnevale. Nel dettaglio, tra gli scaffali dei negozi sono stati trovati numerosi articoli pronti per la vendita ma privi delle indicazioni obbligatorie previste dalla normativa. Si tratta soprattutto di prodotti legati al Carnevale — come maschere, creme make-up, glitter, stelle filanti e accessori per travestimenti — oltre a bigiotteria e articoli per la casa e la persona. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

