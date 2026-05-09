Maxi sequestro di 130 kg di droga a Roma scovati laboratorio e migliaia di euro in contanti

Da virgilio.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, le forze dell'ordine hanno intercettato un laboratorio clandestino dove sono stati trovati oltre 130 chili di droga. Durante l'operazione, sono stati sequestrati anche migliaia di euro in contanti. Due giovani sono stati arrestati con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'intervento si è concluso con il sequestro di materiale illecito e il fermo dei due soggetti coinvolti.

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Due giovani sono stati arrestati a seguito di un’indagine della Polizia di Stato che ha portato al sequestro di oltre 130 kg di sostanze stupefacenti e di più di 15.000 euro in contanti. L’operazione, coordinata dalla Procura di Roma, è stata condotta dagli investigatori del III Distretto Fidene-Serpentara e dalla Squadra mobile capitolina, dopo aver osservato movimenti sospetti lungo il litorale romano. Le indagini e la pista investigativa Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando gli agenti hanno notato un insolito via vai di un uomo nei pressi di uno stabile in via Carlo Alberto Pizzino. L’uomo, pur non risultando residente nell’edificio, vi accedeva frequentemente trasportando con sé grandi borsoni.🔗 Leggi su Virgilio.it

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