Maxi sequestro di 130 kg di droga a Roma scovati laboratorio e migliaia di euro in contanti

A Roma, le forze dell'ordine hanno intercettato un laboratorio clandestino dove sono stati trovati oltre 130 chili di droga. Durante l'operazione, sono stati sequestrati anche migliaia di euro in contanti. Due giovani sono stati arrestati con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'intervento si è concluso con il sequestro di materiale illecito e il fermo dei due soggetti coinvolti.

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