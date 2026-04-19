Napoli maxi sequestro al porto | 500 kg di droga e 78mila euro svaniscono

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli Stella hanno sequestrato circa 500 chili di droga e 78.000 euro in contanti nelle vicinanze dell’ingresso portuale di Napoli. Il provvedimento si è reso necessario nel corso di un controllo di routine, che ha portato al ritrovamento e alla confisca di sostanze stupefacenti e denaro. L’operazione fa parte di un’attività più ampia di prevenzione e repressione del traffico illecito di droga.

Un massiccio carico di stupefacenti è stato intercettato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli Stella nelle immediate vicinanze dell’accesso al porto di Napoli. L’operazione, scattata a seguito di un controllo su un veicolo sospetto, ha portato al sequestro di quasi un chilogrammo di droga e alla cattura di due individui, tra cui un cittadino spagnolo di 54 anni senza precedenti penali e il 38enne Abdelali Amraoui, già noto alle autorità. Oltre alla sostanza illegale, i militari hanno rinvenuto 78 mila euro in contanti all’interno del camion, mentre le successive perquisizioni nell’abitazione del marocchino a Frignano, in provincia di Caserta, hanno svelato la presenza di altri 27 chili di hashish e circa 3 chili di cocaina.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, maxi sequestro al porto: 500 kg di droga e 78mila euro svaniscono Notizie correlate Maxi sequestro di droga al porto: arrestati 2 uomini. Scoperti oltre 600 kg di stupefacentiImportante operazione dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli Stella, che hanno sequestrato un ingente quantitativo di droga... Leggi anche: Ancona, al posto di campioncini omaggio 30mila anabolizzanti per 200 mila euro: maxi sequestro al porto Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Napoli, maxi sequestro di droga al porto: due narcos avevano oltre 500 chili di hashish; Maxi sequestro di droga al porto di Napoli: oltre mezza tonnellata di hashish intercettata dai Carabinieri; Napoli, maxi sequestro di droga al porto: quasi una tonnellata tra hashish e cocaina, due arresti; Maxi sequestro di droga al porto: arrestati 2 uomini. Scoperti oltre 600 kg di stupefacenti. Napoli, maxi sequestro di droga al porto: quasi una tonnellata tra hashish e cocaina, due arrestiScoperto un camion con doppio fondo nei pressi dell’ingresso del porto: i Carabinieri sequestrano oltre 560 chili di hashish, 27 chili in casa e 3 chili di cocaina. Arrestati un 54enne spagnolo e un 3 ... ilgazzettinovesuviano.com Napoli – Clan dei Casalesi, sequestrati beni per oltre 2 milioni di euro: colpite società, immobili e conti correntiLe misure traggono origine da tre proposte avanzate dalla Procura della Repubblica di Napoli e dalla Direzione della Dia NAPOLI - Maxi sequestro patrimoniale n ... etrurianews.it #Calcio #Copertina #Costieranews Legnata sul Napoli - facebook.com facebook Napoli, Conte ammette: "Il pari di Parma e la vittoria dell'Inter ci hanno stroncati a livello mentale" x.com