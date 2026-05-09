Maxi operazione antidroga tra Serinese e Agro Nocerino-Sarnese | cinque arrestati tacciono davanti al giudice

Da avellinotoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle prime udienze relative a un'indagine sulla droga condotta dalla Guardia di Finanza di Salerno, cinque delle persone arrestate hanno deciso di non rispondere davanti al giudice. L'operazione, che ha coinvolto l'area tra Serinese e Agro Nocerino-Sarnese, ha portato all'arresto di cinque soggetti. Nessuno di loro ha fornito spiegazioni durante la convalida degli arresti.

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Cinque persone hanno scelto di non rispondere. È quanto accaduto nelle prime udienze di convalida degli arresti eseguiti nell'ambito di un'indagine sul traffico di stupefacenti condotta dalla Guardia di Finanza di Salerno.L'inchiesta riguarda un'area geografica precisa: il Serinese e l'Agro.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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