Maxi operazione antidroga nell' agro nocerino-sarnese | otto arresti e beni sequestrati

I militari della Guardia di Finanza hanno eseguito questa mattina un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di otto individui coinvolti in un’organizzazione dedita al traffico di droga nell’agro nocerino-sarnese. Durante le operazioni sono stati sequestrati diversi beni e sostanze stupefacenti. L’indagine ha portato all’arresto dei sospettati, ritenuti responsabili di aver fatto parte di un’associazione criminale attiva nel settore dello spaccio.

Stamattina la Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di otto persone, accusate di fare parte di un'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti.L'operazione è coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno e.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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