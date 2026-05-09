Un maxi bando per la ricerca destinato a 326 progetti ha assegnato 464 milioni di euro alle università, ma ancora 470 milioni risultano bloccati. La scadenza per l’avvio delle attività, prevista dal ministero, è risultata irraggiungibile, spingendo alcuni vincitori a valutare l’ipotesi di rinunciare all’incarico. I tempi stabiliti dall’ente sono stati giudicati incompatibili con l’effettivo avvio delle iniziative.

Trecentoventisei progetti finanziati, 464 milioni di euro già trasferiti alle università e una scadenza per l’avvio delle attività che, nei fatti, era impossibile da rispettare. È da qui che parte il corto circuito del bando Fis 3, il Fondo italiano per la scienza, uno dei più ambiziosi strumenti di finanziamento individuale della ricerca in Italia. Doveva essere, nelle parole della ministra dell’Università Anna Maria Bernini, “una boccata d’ossigeno” per il sistema, dopo il taglio dei fondi di finanziamento ordinario e la fine del Pnrr. Oggi rischia di trasformarsi in un caso emblematico di risorse pubbliche bloccate. Dopo mesi di proteste...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Maxi bando per la ricerca, 470 milioni fermi. “Tempi decisi dal ministero incompatibili con l’avvio dei progetti”. Molti vincitori valutano se rinunciare

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