'La Casa nel parco' nella Biblioteca ex Rossani attività e progetti | i sei progetti vincitori del bando

Il Comune di Bari ha annunciato i sei progetti vincitori del bando “La casa nel parco”, destinato a rivitalizzare gli spazi della ex Caserma Rossani. La decisione deriva dalla volontà di trasformare la struttura in un punto di aggregazione attraverso attività culturali e sociali. Le iniziative prevedono laboratori, eventi e spazi di confronto rivolti alla comunità locale. La proposta più innovativa coinvolge anche l'apertura di una nuova area dedicata ai giovani, che aprirà nelle prossime settimane.

Romano: "Abbiamo voluto proseguire nel solco della partecipazione individuando, attraverso questo avviso, delle realtà culturali giovanili interessate a co-progettare insieme a noi" Sei i progetti ammessi a contributo. Le attività sono state ritenute idonee sulla base dei criteri previsti dal bando. Il primo è Breathing Art Company Ets - “Movimento Off di Kreatività Attiva”. Il progetto utilizza la metafora della “pausa caffè” per rendere l’arte accessibile e immediata, attraverso brevi azioni di teatrodanza e video (Shot Performance), affiancate da laboratori artistici e digitali in formato “micro”, che uniscono tecniche espressive tradizionali e sperimentazione tecnologica Il secondo è denominato Kreact Ets - “Il porto della partecipazione”. 🔗 Leggi su Baritoday.it

