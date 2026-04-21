Bando di ricerca del ministero Aou si aggiudica 2,4 milioni di euro per sei progetti

Il Ministero della Salute ha pubblicato il bando Ricerca finalizzata 2024, con 17 progetti finanziati. Tra le organizzazioni che hanno ottenuto i fondi, un’Azienda Ospedaliero-Universitaria si è aggiudicata sei dei progetti, ricevendo un totale di 2,4 milioni di euro. Questi progetti riguardano varie aree di studio e sviluppo nel settore sanitario. I finanziamenti sono stati destinati a sostenere attività di ricerca e innovazione nel campo medico.

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria si è aggiudicata sei dei 17 progetti finanziati nell’ambito del bando di Bando Ricerca finalizzata 2024 del Ministero della Salute per 2,4 milioni di euro di finanziamento. La Regione Emilia-Romagna, con 35 progetti finanziati (17 per le Aziende Sanitarie, 18.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Aoui si aggiudica 7 bandi del Ministero della Salute destinati alla ricercaSono 7 i bandi del Ministero della Salute vinti dall’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, per un valore di quasi 3 milioni di euro. Ricerca sanitaria, Parma protagonista: sei progetti finanziati nel bando nazionaleParma si conferma tra i territori chiave della ricerca sanitaria in Emilia-Romagna, con sei progetti finanziati nell’ambito del Bando ricerca... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ricerca, MUR pubblica bando PRIN 2026. Disponibili 260mln. Domande dal 17 aprile; Pubblicato dall'Università di Torino un bando per due borse di ricerca nell'ambito del progetto Fami Exit; Bando PRIN 2026; Bando PRIN: presentazione delle domande a partire dal 17 aprile 2026. Bando di ricerca Finalizzata 2024: AOU di Modena si è aggiudicata sei dei 17 progetti sostenutiI Direttori Generali e quelli Sanitari con i ricercatori L’Azienda Ospedaliero – Universitaria si è aggiudicata sei dei 17 progetti finanziati nell’ambito del bando di Bando Ricerca finalizzata 2024 d ... sassuolo2000.it Bando PRIN: presentazione delle domande a partire dal 17 aprile 2026Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il bando PRIN 2026, primo intervento del nuovo Piano triennale della ricerca, che ... ipsoa.it Scuola Sottufficiali Esercito: è online il bando di concorso per l’ammissione al 29° corso per n. 140 Allievi Marescialli dell’Esercito italiano! Se vuoi diventare un Maresciallo dell’Esercito Italiano leggi il bando di concorso, chiedi tutte le info ai nostri Avatar e pre - facebook.com facebook