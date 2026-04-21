Bando di ricerca del ministero Aou si aggiudica 2,4 milioni di euro per sei progetti

Da modenatoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero della Salute ha pubblicato il bando Ricerca finalizzata 2024, con 17 progetti finanziati. Tra le organizzazioni che hanno ottenuto i fondi, un’Azienda Ospedaliero-Universitaria si è aggiudicata sei dei progetti, ricevendo un totale di 2,4 milioni di euro. Questi progetti riguardano varie aree di studio e sviluppo nel settore sanitario. I finanziamenti sono stati destinati a sostenere attività di ricerca e innovazione nel campo medico.

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria si è aggiudicata sei dei 17 progetti finanziati nell’ambito del bando di Bando Ricerca finalizzata 2024 del Ministero della Salute per 2,4 milioni di euro di finanziamento. La Regione Emilia-Romagna, con 35 progetti finanziati (17 per le Aziende Sanitarie, 18.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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