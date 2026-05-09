Maturità e poi? Cna incontra gli studenti | L' impresa locale è un' alternativa all' università
A pochi mesi dalla fine della scuola superiore, studenti e loro famiglie si preparano per l’esame di maturità, un passaggio importante che apre diverse strade. In questa fase di transizione, alcune realtà organizzano incontri per discutere delle opportunità offerte dall’imprenditoria locale. Uno di questi incontri ha coinvolto giovani studenti, con l’obiettivo di presentare l’attività di impresa come possibile alternativa alla scelta dell’università.
Fra pochi mesi il traguardo dell’esame di maturità attende migliaia di studenti. Un momento decisivo nella vita di tanti ragazzi, posti di fronte a scelte che determineranno il loro futuro. “Una decisione importante - afferma il presidente Cna Cesena Val Savio Federico Giovannetti - per la quale.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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