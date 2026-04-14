Napoli Baglioni incontra gli studenti dell' Università Federico II | Io architetto credente ma non praticante

Il cantautore italiano ha incontrato gli studenti dell’Università Federico II, dove ha parlato del suo ruolo artistico e personale. Durante l’incontro ha spiegato di essere un artista che si considera anche artigiano e architetto, aggiungendo di essere credente ma non praticante. La conversazione si è svolta nel contesto di un evento organizzato dall’ateneo, con domande e risposte su musica, fede e creatività.

Claudio Baglioni ha incontrato gli studenti dell’ Università Federico II. “Un artista è un po’ anche artigiano e artefice di eventi, ma sono anche architetto, credente ma non praticante. Ma mentre non ho scelto di fare il musicista, quello dell’architetto è stato sempre un pensiero fisso e la cosa curiosa è che sono iscritto all’Ordine degli architetti di Napoli”, ha detto il cantante. A fare gli onori di casa il Magnifico Rettore Matteo Lorito, che ha consegnato una targa “all’architetto Claudio Baglioni, poeta della musica italiana”. Questo articolo Napoli, Baglioni incontra gli studenti dell'Università Federico II: "Io architetto credente...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Napoli, Baglioni incontra gli studenti dell'Università Federico II: "Io architetto credente ma non praticante" Referendum, Conte in arrivo a Napoli per un incontro all'università Federico II: l'annuncioGiuseppe Conte sarà a Napoli la prossima settimana per un confronto sul referendum presso l'università Federico II. Leggi anche: Referendum Giustizia: dibattito tra Conte e Sangiuliano all’Università Federico II di Napoli.