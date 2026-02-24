Niccolò Agliardi | Una telefonata ai Caraibi mi ha cambiato la vita Ho detto sì all’affido senza paura Ma l’amore da solo non basta | con Federico ho fallito lui mi metteva alla prova e io non mollavo

Una telefonata ai Caraibi ha portato Niccolò Agliardi a cambiare strada, spingendolo ad accettare l’affido senza esitazioni. La decisione ha segnato un punto di svolta nella sua vita, anche se con Federico le cose non sono andate come sperava. Federico cercava di mettere alla prova Agliardi, che però non si è arreso. Il 26 febbraio il suo primo film, ispirato a quell’esperienza, arriverà al cinema.

Quando ha saputo che la sua storia sarebbe diventata un film che cosa ha provato? «Il regista, Simone Valentini, era l'assistente del regista del programma che feci su Rai1 e, a quel tempo, mi accompagnò da amico durante la mia avventura nell'affido. Quando si è sentito pronto per girare la sua opera prima mi chiesto se volessimo proporre la mia storia e io gli ho risposto che mi fidavo di lui. Da lì sono cominciate delle strane vibrazioni considerando che, data la mia grande paura di perdere il controllo, a un certo punto sapevo che avrei dovuto lasciare le redini di quella storia nelle mani di un'altra persona. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

