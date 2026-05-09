Mattia Bellucci chi è azzurro che vince e stupisce agli Internazionali

Nel secondo turno del Masters 1000 di Roma, un tennista italiano ha ottenuto una vittoria in rimonta contro un avversario argentino. Dopo aver perso il primo set, ha vinto i successivi due con margini netti, chiudendo la partita in tre set. Questa vittoria rappresenta un risultato importante per il giocatore, che si sta facendo notare durante gli Internazionali d'Italia 2026. La partita si è conclusa nel pomeriggio di sabato 9 maggio.

(Adnkronos) – Mattia Bellucci continua a vincere agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, sabato 9 maggio, il tennista azzurro ha battuto in rimonta l'argentino Tomas Martin Etcheverry imponendosi in tre set con il punteggio di 5-7, 6-2, 6-3 nel secondo turno del Masters 1000 di Roma. Bellucci raggiunge così il miglior risultato in carriera agli Internazionali. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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