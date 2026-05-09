Matteo Giorgi, esperto nel settore del digital marketing, afferma che l’intelligenza artificiale non sostituisce i professionisti, ma li potenzia. In un’intervista esclusiva, spiega come chi non integra oggi questa tecnologia rischi di restare indietro nel mercato. La sua attività si concentra sull’applicazione dell’AI in vari ambiti, tra cui SEO, advertising e analisi dei dati, con l’obiettivo di migliorare le strategie di crescita delle aziende.

Intervista esclusiva con Matteo Giorgi uno dei professionisti italiani più attivi nell’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nel Digital Marketing: dalla SEO all’advertising, dalla data analysis alla strategia di crescita. Matteo, parlaci di te. Come ti definiresti oggi, dopo anni di lavoro nel digital marketing?. Mi definisco un Digital Marketing Specialist con una forte componente analitica e una curiosità ossessiva per tutto ciò che è nuovo. Ho costruito la mia competenza attraverso anni di lavoro sul campo, toccando con mano ogni fase del funnel digitale: dalla ricerca organica all’advertising a pagamento, dall’analisi dei dati alla strategia di contenuto.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Matteo Giorgi: «L’AI non sostituisce il marketer, lo amplifica. Chi non la usa oggi, domani è fuori mercato»

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