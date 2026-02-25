Trump il discorso sullo Stato dell’Unione diventa un autoelogio | ‘Con me l’America è più forte che mai’

Donald Trump ha trasformato il suo discorso sullo Stato dell’Unione in un elogio personale, puntando a rafforzare la propria immagine dopo i sondaggi sfavorevoli. Ha concentrato l’intervento sui risultati raggiunti in un anno di presidenza, come i tagli alle tariffe commerciali e la crescita economica. Il presidente ha evitato affrontare temi di politica estera, preferendo mettere in risalto le azioni interne. La strategia mira a rassicurare i sostenitori e a rafforzare la sua posizione politica.

Dazi, Corte Suprema, Pil e poca politica estera. Donald Trump corre ai ripari dopo i sondaggi sfavorevoli e sceglie di dedicare il discorso sullo Stato dell'Unione ai successi ottenuti in questo primo anno di presidenza. Parole destinate a convincere gli americani che l'Età dell'Oro è finalmente arrivata e che presto il Paese godrà dei frutti per cui ha duramente lavorato “La rivoluzione americana iniziata nel 1775 continua ancora oggi“. Questa frase potrebbe essere il sunto perfetto del discorso fiume che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha tenuto sullo Stato dell’Unione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Trump, discorso sullo Stato dell’Unione: “America è tornata, questa è età dell’oro”Donald Trump ha pronunciato il suo primo discorso sullo Stato dell’Unione del secondo mandato, affermando che l’America è tornata più forte e prospera.

Trump, discorso alla nazione: America è tornata più forte che maiDonald Trump torna a parlare alla nazione, affermando che l’America è tornata più forte che mai.

Trump – Discorso alla nazione | L’America secondo Trump

Il discorso di Trump sullo Stato dell’Unione: Stop ai dazi decisione infelice. L’Iran ha missili in grado di colpire l’Europa e gli UsaNel suo discorso più lungo, Trump difende i dazi bocciati dalla Corte Suprema e accusa l'Iran di sviluppare missili che minacciano USA ed Europa ... ilfattoquotidiano.it

Il discorso sullo Stato dell’Unione di Trump è una lunga lista di successi: «Questa è l’età dell’oro».Iran, Venezuela, immigrazione, economia. Il presidente Usa ha elogiato i risultati ottenuti in questo suo secondo mandato diffondendo. Una dimostrazione di forza mentre i sondaggi indicano un netto ... editorialedomani.it

Trump batte il record di durata con quasi due ore di discorso davanti al Congresso. «Lo Stato della nostra Unione è forte». I sondaggi dicono altro - facebook.com facebook

Il rappresentante democratico del Texas, il deputato Al Green, è stato espulso dall'aula della Camera durante il discorso sullo stato dell'Unione pronunciato dal presidente Trump al Campidoglio degli Stati Uniti. Green aveva urlato quel che aveva scritto su un x.com