Trump discorso sullo Stato dell’Unione | America è tornata questa è età dell’oro

Donald Trump ha pronunciato il suo primo discorso sullo Stato dell’Unione del secondo mandato, affermando che l’America è tornata più forte e prospera. Durante il suo intervento, ha sottolineato come il Paese abbia superato le difficoltà e stia vivendo una nuova età dell’oro. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione su una crescita economica che ha portato a un aumento dell’occupazione e alla ripresa delle industrie. La serata si è conclusa con un messaggio di fiducia nel futuro.

(Adnkronos) – "La nostra nazione è tornata. Più solida, migliore, più ricca e più forte di prima". Donald Trump apre così il discorso sullo Stato dell'Unione, il primo del suo secondo mandato da presidente degli Stati Uniti. "Tra meno di 5 mesi il nostro paese festeggerà il 250esimo anniversario della nostra gloriosa indipendenza americana.