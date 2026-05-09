Il presidente della Repubblica ha affermato che è illusorio pensare che l’Unione Europea possa affrontare con successo le sfide attuali senza politiche condivise. Ha sottolineato che, in questa fase storica, i popoli si trovano di fronte a prove molto difficili e di grande rilevanza. Le sue parole sono state riportate da agenzie di stampa e sono state pronunciate in un contesto pubblico riguardante le questioni europee.

AGI - "In questa fase storica, i popoli si trovano dinanzi a prove temibili e di straordinaria importanza. L' aggressione russa ai danni dell'Ucraina ha riportato il conflitto armato nel cuore del continente, chiamando a una risposta unitaria a tutela del diritto internazionale e dei principi di libertà e sovranità. La perdurante crisi in Medio Oriente richiama con altrettanta urgenza la necessità di un impegno sempre più incisivo a sostegno della pace, del dialogo e della stabilità internazionale. A queste e molte altre sfide del nostro tempo è illusorio pensare di rispondere in assenza di strumenti e politiche condivise". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio diffuso in occasione della Giornata dell'Europa.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Mattarella: "Illusorio che l'Ue superi le sfide senza politiche condivise"

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