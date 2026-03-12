I mancini affrontano le sfide quotidiane con un atteggiamento deciso, senza paura di distinguersi dalla maggioranza destra. La loro presenza in diverse attività e settori è evidente, anche se spesso il loro modo di agire rimane poco analizzato. La specificità delle loro capacità e delle difficoltà che incontrano nel mondo comune sono al centro di numerose osservazioni, mentre le differenze tra mancini e destri continuano a suscitare interesse.

Per secoli la lateralità manuale ha incuriosito scienziati e antropologi senza trovare una spiegazione soddisfacente: perché i mancini continuano a comparire con frequenza sproporzionata negli sport di duello, nei giochi strategici, in certi mestieri dove un secondo di esitazione fa la differenza? Un nuovo studio coordinato da Giulia Prete, docente associata all’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, avanza una risposta inattesa: il vantaggio non sta nella mano, sta nella testa. La ricerca ha coinvolto 1.129 adulti, chiamati a rispondere a questionari su competitività, motivazioni personali e percezione delle situazioni di confronto. 🔗 Leggi su Cultweb.it

I mancini affrontano le sfide senza paura: il vantaggio psicologico che nessuno conosceva

