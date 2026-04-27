Il presidente della Repubblica ha partecipato a una cerimonia a San Severino Marche, dove ha ricordato l'importanza di mantenere viva la memoria storica. Durante l'evento, ha sottolineato la necessità di distinguere tra partigiani e collaboratori nazisti, evidenziando come questa distinzione sia fondamentale per preservare la verità storica. La commemorazione si è svolta in un clima di rispetto e riflessione, con un richiamo alla responsabilità di evitare distorsioni politiche nei racconti del passato.

? Cosa sapere Mattarella a San Severino Marche distingue partigiani e collaboratori nazisti durante le celebrazioni.. Il Presidente definisce la linea istituzionale per il prossimo biennio di gestione del Quirinale.. A San Severino Marche, il Presidente della ha ribadito la necessità di una resistenza costante contro chi tenta di confondere i valori storici con le interpretazioni politiche manipolate, segnando un punto fermo nel prossimo biennio di gestione del Quirinale. Sergio Mattarella, al termine della dodicesima celebrazione del 25 aprile, ha tracciato una linea netta tra le forze che hanno combattuto il nazismo e coloro che ne sono stati complici o collaboratori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mattarella: il dovere della memoria contro le distorsioni politiche

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