Maternità e lavoro il Pd propone un protocollo per contrastare l’uscita dal lavoro dopo la maternità

Il Partito Democratico ha presentato un protocollo per affrontare il problema dell’abbandono del lavoro dopo la maternità. Si tratta di una questione poco discussa nel dibattito pubblico, ma che rivela molto sul rapporto tra lavoro, maternità e uguaglianza nel nostro Paese. Il documento mira a proporre soluzioni concrete per ridurre questa tendenza.

“Abbiamo scelto di partire da un tema poco visibile nel dibattito pubblico ma che racconta una realtà molto concreta" ha spiegato Vanessa Paglialunga, delegata alle Politiche del lavoro del Pd Rimini Un fenomeno poco discusso nel dibattito pubblico ma che racconta molto del rapporto tra lavoro, maternità e uguaglianza nel nostro Paese. Da qui è partito l’incontro promosso dal Partito Democratico della città di Rimini al Cinema Fulgor, dedicato al tema delle dimissioni nel periodo protetto e alle difficoltà che molte donne incontrano nel rimanere nel lavoro dopo la nascita di un figlio. “Abbiamo scelto di partire da un tema poco visibile nel dibattito pubblico ma che racconta una realtà molto concreta – ha spiegato Vanessa Paglialunga, delegata alle Politiche del lavoro del Pd Rimini –. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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