Maternità e lavoro | dopo il congedo cresce la precarietà per molte donne

In occasione della Giornata internazionale della donna, l’Osservatorio del mercato del lavoro della Provincia di Bolzano ha diffuso un aggiornamento sul reinserimento delle donne nel mondo del lavoro dopo il congedo di maternità. I dati mostrano che molte donne incontrano difficoltà nel tornare a occupazioni stabili, e la precarietà aumenta in questo periodo. La situazione riguarda sia il settore pubblico che quello privato.

Silvia Munarin, rifiutata ai colloqui di lavoro perché mamma: «Mi sono sentita sbagliata. Dopo aver raccontato la mia storia tantissime donne mi hanno scritto, molte altre invece mi hanno colpevolizzata»Silvia, dopo quindici anni di carriera nel settore informatico, quando ha capito che essere madre stava diventando un ostacolo concreto al suo...

L’ira di Federica Pellegrini dopo il no al congedo parentale paritario: “L’Italia vuole più figli solo se la mamma si sobbarca tutto il lavoro”Dopo la decisione della maggioranza di governo di bocciare la proposta delle opposizioni sul congedo parenatale paritario che prevedeva di equiparare...

Gran parte delle donne rientra al lavoro dopo la maternità a condizioni peggioriUna parte considerevole delle donne rientra nel mercato del lavoro dopo la maternità a condizioni nettamente peggiori. (ANSA) ... ansa.it

Vanesa Pelizza, la manager che aiuta le donne che tornano al lavoro dopo la maternità: «Se vengono lasciate ai margini, dignità e fiducia sono chiavi per riprogettare la ...Argentina, a Milano da 25 anni, ha creato Piano C: il progetto dal 2012 accompagna donne disoccupate o insoddisfatte del proprio lavoro in percorsi di riprogettazione professionale. «Intercettiamo una ... milano.corriere.it

Sono una docente di ruolo in congedo parentale post-maternità. Non rientrerò in servizio per quest'anno scolastico e avrei un dubbio: tra il 10 e il 30 giugno (termine delle lezioni), dovrò produrre un certificato di assenza per l'intero periodo o basterà giustificar - facebook.com facebook