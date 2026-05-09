? Domande chiave Chi è la misteriosa donna che minaccia l'eredità del conte?. Come può il matrimonio di Ottavio cambiare il destino del patrimonio?. Perché il barone Amilcare punta alle sorelle del defunto patriarca?. Cosa ha scatenato il tutto esaurito al teatro Guerrieri di Matera?.? In Breve Cast Sipario include Vito Papapietro, Imma Martemucci, Francesco Manicone e Nunzio Persia.. Trama scritta e diretta da Mariangela Fiore con musica di Carlo Iuorno.. Successo del vernacolo materano al cineteatro Guerriero per la gestione eredità familiare.. Trucco curato dallo Studio Estetica Erre di Rosaria Fabrizio per la produzione.. Il cineteatro Guerrieri di Matera ha registrato il tutto esaurito questa sera, sabato 09 maggio 2026, per la messa in scena della commedia teatrale La Topessa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, tutto esaurito al Guerrieri per La Topessa: trionfo del Sipario

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