Matera intrighi e liti per l’eredità | arriva La Topessa al Guerrieri

A Matera, tra intrighi e dispute legate all’eredità, arriva in scena lo spettacolo La Topessa, che sarà rappresentato al teatro Guerrieri l’8 e il 9 maggio dalla compagnia Sipario. La rappresentazione fa parte di una programmazione teatrale incentrata su tematiche di carattere familiare e passionale, attirando l’attenzione del pubblico locale. La produzione teatrale si svolge in due serate consecutive, coinvolgendo attori e spettatori nella città lucana.

? Cosa sapere La compagnia Sipario presenta La Topessa al teatro Guerrieri di Matera l'8 e 9 maggio.. La commedia in vernacolo mette in scena le lotte ereditarie della famiglia Della Uiccia.. Il cineteatro Guerrieri di Matera ospiterà venerdì 8 e sabato 9 maggio 2026, alle ore 21, la messa in scena della commedia in vernacolo materano intitolata La Topessa, scritta e diretta da Mariangela Fiore. Le luci si accenderanno sul palcoscenico del teatro per offrire al pubblico tre atti di pura satira locale, portati avanti dalla compagnia teatrale Sipario. La trama si sposta tra le mura dell’antico palazzo del conte Della Uiccia, dove l’aria è pesante quanto il destino dei suoi abitanti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matera, intrighi e liti per l’eredità: arriva La Topessa al Guerrieri Notizie correlate Matera riscopre la Nouvelle Vague: due film imperdibili al GuerrieriIl cinema Guerrieri di Matera ospiterà mercoledì 8 aprile 2026 due opere fondamentali per la rassegna Il cineclub di Cinergia. Eredità, liti e "clienti rognosi": Carlo Buccirosso porta la sua comicità amara al Teatro AlfieriCosa succede quando un avvocato delle cause perse deve difendersi dall'unico tribunale da cui non si può scappare? La risposta è in "Qualcosa è...