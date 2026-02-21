Crolla un muro in via Nairobi un uomo finisce sotto le macerie | salvato dai vigili del fuoco

Un muro in via Nairobi, vicino a corso Calatafimi, è crollato improvvisamente, seppellendo un uomo sotto le macerie e coinvolgendo una decina di auto parcheggiate. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per estrarre la persona rimasta sotto i detriti. Fortunatamente, l’uomo è stato salvato e portato in ospedale per le cure necessarie. La strada è stata momentaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso. La causa del cedimento resta da accertare.

Il ferito è stato trasportato in ospedale. Non si conoscono ancora le sue condizioni. Una decina di macchine, parcheggiate in strada, sono state travolte dai calcinacci Crolla un muro in via Nairobi, nella zona di corso Calatafimi, e un uomo finisce sotto le macerie assieme a una decina di macchine che erano parcheggiate nella strada. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto l'uomo dalle macerie: il ferito è stato trasportato in ospedale. Non si conoscono ancora le sue condizioni. (articolo in aggiornamento)

