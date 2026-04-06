Sinagoghe | viaggio tra architettura e identità a Mantova

Venerdì 10 aprile alle 21, nell’aula magna di un liceo a Mantova, si terrà una conferenza dedicata alla storia e all’architettura delle sinagoghe. L’evento sarà condotto da un’esperta che illustrerà gli aspetti storici e architettonici di questi edifici religiosi. La serata si rivolge a chi desidera approfondire le caratteristiche delle sinagoghe e il loro ruolo nel panorama culturale della città.

Giulia Baczynski terrà una conferenza sulla storia e l’architettura delle sinagoghe venerdì 10 aprile, alle ore 21, nell’aula magna del liceo Isabella d’Este a Mantova. L’evento fa parte della ventiduesima edizione di Ebraismo al sesto giorno, un progetto che l’Associazione di cultura ebraica Man Tovà porta avanti da tredici anni. L’appuntamento di via Giulio Romano 13 nasce per esplorare come gli spazi sacri siano diventati specchio dell’identità e delle necessità di preghiera e aggregazione delle comunità ebraiche nel tempo. Il percorso analizzerà l’evoluzione dei templi, partendo dalle strutture medievali fino a giungere a quelle contemporanee. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sinagoghe: viaggio tra architettura e identità a Mantova Visita guidata: Pisa medievale tra arte e architettura, un viaggio nel cuore della città anticaTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Visita... Palazzo Te Mantova: il capolavoro manierista di Giulio Romano che sfida le leggi dell’architetturaNel cuore della pianura padana, dove le nebbie autunnali si sollevano come sipari teatrali, sorge uno degli edifici più sorprendenti del Rinascimento...