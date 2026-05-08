Matera | il viaggio millenario tra rocce e storia di R Demetrio

Matera, città nota per i suoi Sassi e la storia millenaria, ha attraversato un percorso di trasformazione che ha portato il suo patrimonio a essere riconosciuto a livello internazionale. La città si trova a dover conciliare la tutela del suo patrimonio storico con le nuove dinamiche turistiche, che rischiano di alterare l'identità locale. La gestione del turismo e la conservazione del tessuto urbano sono al centro di un dibattito pubblico che coinvolge amministrazione, residenti e visitatori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come ha fatto Matera a trasformare la miseria in riscatto civile?. Quali rischi corre l'identità della città con il turismo mordi e fuggi?. Cosa rivelano gli scavi sulla continuità umana tra le rocce della Murgia?. Perché il modello turistico attuale minaccia l'anima millenaria del territorio?.? In Breve Partecipano Raffaello de Ruggieri della Fondazione Zétema e Francesca Sogliani dell'Unibas.. Il volume in lingua inglese ripercorre la storia dalla preistoria al 2019.. L'analisi critica riguarda il rischio di mercificazione dopo il ruolo di Capitale Europea della Cultura.. Il dibattito presso Palazzo dell'Annunziata affronta il fenomeno del turismo mordi e fuggi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matera: il viaggio millenario tra rocce e storia di R. Demetrio ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Dalle radici latine al Veneto: viaggio millenario tra i dialettiMercoledì 15 aprile, alle ore 20:30, il Museo Diocesano Belluno-Feltre in via Paradiso 19 a Feltre ospiterà un incontro di approfondimento... Quaresima 2026: Mercoledì delle Ceneri, tra storia, fede e il significato del rito millenario di purificazione.Dalle Ceneri alla Speranza: Inizia la Quaresima, un Rito Millenario tra Fede e Società Il Mercoledì delle Ceneri, osservato oggi 18 febbraio 2026,...