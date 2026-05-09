Matera l’Invicta ottiene i loghi storici dai Custodi Biancoazzurri

A Matera, il club Invicta ha ottenuto i diritti sui loghi storici dai Custodi Biancoazzurri. I vecchi dirigenti non possono entrare nella nuova società a causa di specifici vincoli legali e societari. Il restyling del club prevede una modifica al logo storico, che verrà aggiornato con un nuovo design. Questi cambiamenti segnano un passaggio importante per la gestione e l’identità visiva del team.

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? Punti chiave Quali vincoli impediscono ai vecchi dirigenti di entrare nella nuova società?. Come cambierà il logo storico con il nuovo restyling del club?. Chi sono i profili tecnici che Motta cercherà per l'Eccellenza?. Perché la sostenibilità economica è diventata la priorità del nuovo presidente?.? In Breve Concessione annuale rinnovabile tra Michele Motta e Marco Nicola Pisciotta. Divieto di coinvolgere soggetti legati ai precedenti fallimenti societari. Obiettivo crescita tecnica in Eccellenza Lucana contro il Ferrandina. Progetto basato sulla sostenibilità economica e sul restyling del logo. L’Associazione Custodi Biancoazzurri Antonio Mutasci ha concesso all’Invicta Matera l’uso dei due loghi storici del calcio materano in attesa che il club completi il cambio di denominazione sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matera, l’Invicta ottiene i loghi storici dai Custodi Biancoazzurri ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Loghi storici e radici nerazzurre, l’Atalanta lancia una mostra diffusa a Bergamo Invicta Matera all’appuntamento: il big match per l’EccellenzaLa sfida decisiva per l’ascesa dell’Invicta Matera alla categoria Eccellenza si gioca domenica 11 aprile alle ore 16:00 allo stadio XXI... Aggiornamenti e contenuti dedicati Matera, i loghi storici tornano in campo: l’Associazione Mutasci affida i simboli alla società di MottaL’Associazione Custodi Biancazzurri – Antonio Mutasci ha concesso ufficialmente l’utilizzo dei due loghi storici del calcio materano alla società Invicta Matera, guidata dal presidente Michele Motta ... trmtv.it Matera, l’Associazione Custodi Biancazzurri cambia nome in memoria di Antonio MutasciIn una nota ufficiale, l'Associazione Custodi Biancazzurri annuncia il nuovo nome dedicato al fondatore scomparso e la nomina di Marco Nicola Pisciotta come nuovo presidente per guidare il rilancio de ... trmtv.it