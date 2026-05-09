Matera la scienza delle emozioni | musica e IA si incontrano nel simposio

A Matera si svolge un simposio dedicato allo studio delle emozioni, con particolare attenzione all'interazione tra musica e intelligenza artificiale. Durante l'evento, vengono affrontate domande su come l'IA possa influenzare i processi neurocognitivi umani e quali siano le figure di riferimento internazionali coinvolte nella ricerca. L'iniziativa riunisce specialisti provenienti da diversi paesi, pronti a condividere le loro scoperte e approfondimenti nel campo.

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? Domande chiave Come può l'intelligenza artificiale manipolare i nostri processi neurocognitivi?. Chi sono gli esperti internazionali che guideranno la ricerca a Matera?. Cosa accadrà quando la musica elettronica incontrerà le onde cerebrali EEG?. Come trasformeranno le installazioni immersive il concetto di ascolto collettivo?.? In Breve Installazioni NODI e MACCHINE BIOLOGICHE presso Fondazione Le Monacelle dall'11 al 14 maggio.. Omaggio Luciano Berio con l'Accademia Teatro alla Scala il 13 maggio ore 17.. Performance Sentimenti Ordinari con Matteo Belli e Michele De Luisi al Teatro Guerrieri.. Collaborazioni internazionali stabilite con istituzioni in Brasile, Albania, Vietnam e Cina.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matera, la scienza delle emozioni: musica e IA si incontrano nel simposio ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Musica e cultura: Matera e la Spagna si incontrano con Erasmus+Il Liceo Tommaso Stigliani di Matera ha aperto le proprie porte alla delegazione del Conservatorio Ramón Garay di Jaén, dando il via a un importante... Si conclude a Yichang il secondo Simposio internazionale sulla scienza e tecnologia delle proteine del lievitoCOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE SHANGHAI, 15 aprile 2026 /PRNewswire/ — Il secondo Simposio internazionale sulla scienza e tecnologia... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Matera, all’ospedale Madonna delle Grazie attivo l’ambulatorio di Oftalmologia Pediatrica; Fantastico Medioevo incontra Federico II: convegno su scienza, natura e ambiente a Palazzo San Gervasio; Mel Gibson tra Matera e Puglia, il set di The Resurrection of the Christ riorganizza le riprese; Rischio idrogeologico: firmato accordo Puglia-Basilicata. A Matera il nuovo 'Centro Interdipartimentale di Scienze della Città'Matera accoglie un nuovo presidio di ricerca che rafforza in modo strutturale la presenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) sul territorio: si tratta del Centro Interdipartimentale di ... ansa.it Matera, autismo in età adulta: convegno ASM all’ospedale Madonna delle GrazieA Matera un convegno dell’ASM dedicato all’autismo in età adulta tra clinica, servizi e integrazione territoriale ... trmtv.it “IL BATTITO DEL COLORE E L’ANIMA DELLA MATERIA”, MOSTRA DELL’ARTISTA MARIA GRAZIA TARULLI A MATERA x.com