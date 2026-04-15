Si conclude a Yichang il secondo Simposio internazionale sulla scienza e tecnologia delle proteine del lievito

A Yichang si è concluso il secondo Simposio internazionale dedicato alla scienza e alla tecnologia delle proteine del lievito. L'evento ha riunito ricercatori e professionisti provenienti da diversi paesi, che hanno presentato studi e innovazioni nel settore. Durante le giornate si sono svolti incontri e sessioni di approfondimento su vari aspetti della ricerca e dello sviluppo nel campo delle proteine del lievito.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE SHANGHAI, 15 aprile 2026 PRNewswire — Il secondo Simposio internazionale sulla scienza e tecnologia delle proteine del lievito, co-organizzato da Angel Yeast (SH600298), si è tenuto l’11 aprile 2026 a Yichang, richiamando una platea internazionale composta da oltre 350 tra i principali ricercatori ed executive di alto livello del settore. Il simposio rappresenta una piattaforma di riferimento nel settore delle proteine alternative, riunendo gli stakeholder per accelerare l’innovazione, rafforzare la collaborazione internazionale e supportare lo sviluppo di sistemi alimentari più orientati alla nutrizione, alla salute e alla sostenibilità, riflettendo il ruolo crescente delle proteine del lievito nel panorama proteico globale.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Si conclude a Yichang il secondo Simposio internazionale sulla scienza e tecnologia delle proteine del lievito Notizie correlate Al liceo A. Volta di Francavilla al Mare si celebra la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienzaIl collettivo Tante da raccontare-donne che ce la stanno mettendo tutta' di Francavilla al Mare per il quarto anno consecutivo ha proposto di...