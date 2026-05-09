A Matera nasce il progetto Terre Immerse, un’iniziativa volta a rafforzare i legami tra le sponde del Mediterraneo attraverso la cultura. Il progetto si propone di promuovere incontri e scambi artistici tra le diverse comunità della regione. Tra le domande sollevate ci sono come la cultura possa tutelare gli artisti che operano in aree di conflitto e quali attività siano previste per unire le diverse realtà mediterranee.

? Domande chiave Come può la cultura proteggere gli artisti che vivono in zone di conflitto?. Cosa prevede il progetto Terre Immerse per unire le sponde del Mediterraneo?. Chi guiderà la nuova rete diplomatica tra le città europee e africane?. Perché Matera è diventata il ponte strategico tra l'Europa e il Sud?.? In Breve Rita Orlando coordina il tavolo per la rete delle città mediterranee della cultura.. Larnaka ospita la conferenza Culture Next dal 6 all'8 maggio 2026.. Partecipano esperti come Stefano Dotto, Genci Kojdheli e Agnès Ruiz Clarasó.. Il progetto coinvolge città come La Valletta, Pafo, Eleusi, Évora e candidate spagnole.. A Larnaka, tra il 6 e l’8 maggio 2026, la sedicesima edizione della conferenza Culture Next ha riunito le città candidate e titolari del titolo di Capitale Europea della Cultura.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera guida il dialogo mediterraneo: nasce il progetto Terre Immerse

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