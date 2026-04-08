Nuove strategie per le Terre dell’Ufita | nasce il progetto Identità Innovazione e Accoglienza

Durante un'assemblea tenutasi nella Sala Giunta del Municipio di Grottaminarda, capofila del progetto, il Distretto Diffuso del Commercio Terre dell'Ufita ha approvato l'iniziativa intitolata “Identità, innovazione e accoglienza”. L'incontro si è svolto prima della pausa di Pasqua e ha coinvolto i rappresentanti delle comunità locali. Il progetto mira a sviluppare nuove strategie per valorizzare le Terre dell’Ufita e migliorare l’offerta commerciale e culturale del territorio.

Il Distretto Diffuso del Commercio Terre dell'Ufita ha approvato il progetto “Identità, innovazione e accoglienza” durante l'assemblea tenutasi, prima della pausa di Pasqua, nella Sala Giunta del Municipio di Grottaminarda che è Comune capofila.I Comuni protagonisti e il ruolo delle associazioni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Innovazione e cittadinanza digitale, nasce “Terminal- Terre d’Argine Innovation Lab”I nuovi locali hanno previsto un intervento di ristrutturazione di circa 1 milione e 140mila euro, finanziati con 260mila euro di risorse del Comune... Faenza 2026: 5 Stelle riconfermano Isola, Progetto Civico valuta nuove strategie per le amministrative.Faenza si prepara alle prossime elezioni amministrative del 2026 con un panorama politico in evoluzione. Temi più discussi: Turismo a Pistoia, dati 2025 in crescita: più arrivi e nuove strategie per il 2026; Private equity: nuove strategie per gli investitori moderni; NovixGen: online il sito del progetto - CREA; Meningococco: nuove strategie vaccinali per fermare il rischio e proteggere i più giovani. Contrabbando sigarette, le nuove strategie per evitare sequestriNapoli, 17 dic. (askanews) – La pandemia ha provocato un rallentamento anche nella vendita di bionde, ma le organizzazioni che gestiscono il fenomeno illecito si stanno già attivando per trovare nuove ... affaritaliani.it Scattano le nuove regole per lo smart working. Multe e reclusione: cosa cambia con la legge sulle PmiMentre la guerra contro l’Iran prosegue e si parla di razionamenti energetici e di un ritorno a un maggior uso dello smart working, entrano in vigore le ... gazzettadelsud.it NUOVE STRATEGIE PER STELLANTIS NELL'ELETTRICO: L'ALLEANZA CON LEAPMOTOR Stellantis torna a concentrarsi sull'auto elettrica con un approccio più pragmatico e orientato alle alleanze. Al centro delle trattative c'è Opel, che collaborerà con la ci - facebook.com facebook Radio Onda Salute - Nuove strategie nella produzione agricola. In collegamento , ENEA. Intervista di apertura al link seguente: radioondasalute.it/podcast/22-rad… x.com