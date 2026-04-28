A Matera, le celebrazioni per San Giuseppe coinvolgono diverse iniziative promosse dal CSI locale, che si svolgono fino al 30 aprile. Sono previsti un torneo giovanile di calcio e una processione religiosa, entrambe dedicate a sottolineare il significato del lavoro e della fede nel quartiere. Le attività combinano sport e liturgia, coinvolgendo la comunità in eventi che uniscono tradizione religiosa e momenti di aggregazione.

? Cosa sapere Il CSI di Matera organizza sport e liturgia per San Giuseppe fino al 30 aprile.. Il torneo giovanile e la processione celebrano il valore del lavoro nel quartiere.. Il Centro Sportivo Italiano di Matera organizza una serie di iniziative tra sport e devozione per celebrare San Giuseppe Artigiano, con il torneo di calcio a 5 che giungerà alla fase conclusiva giovedì 30 aprile. La parrocchia, che ospita la sede operativa del Comitato Territoriale cittadino del CSI da oltre trent’anni, coordina un programma che intreccia la fede nel Santo Familiare del Lavoro con l’attività agonistica dei giovani. Il percorso di preparazione religiosa è già iniziato con il triduo liturgico, che vede le celebrazioni odierne, quelle di domani e la conclusione prevista per giovedì 30 aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, tra calcio e fede: il grande programma per San Giuseppe

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